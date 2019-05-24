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Жириновский призвал Кремль сменить президента Украины

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна признавать итоги выборов в Украине и призвал Кремль назначить там "временное правительство" и своего президента.

В качестве кандидата он предложил беглого экс-регионала, бывшего бютовца Владмира Олейника. Маразматичный спич депутата нелегитимной Госдумы опубликован на YouTube-канале "ЛДПР-ТВ".

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