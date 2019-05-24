Жириновский призвал Кремль сменить президента Украины

Жириновский призвал Кремль сменить президента Украины328
Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна признавать итоги выборов в Украине и призвал Кремль назначить там "временное правительство" и своего президента.
В качестве кандидата он предложил беглого экс-регионала, бывшего бютовца Владмира Олейника. Маразматичный спич депутата нелегитимной Госдумы опубликован на YouTube-канале "ЛДПР-ТВ".
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
0
0
1
3
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы