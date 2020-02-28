Жестокая драка в мэрии Жмеринки

В Жмеринке Винницкой области в городском совете произошли массовые столкновения между активистами и правоохранителями, в результате которых пострадали несколько человек.

Отмечается, что полиция "связала" активистов в униформе "Нацдружин". Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time, публикуя кадры с места кровавого инцидента.

"Подписчики говорят, что прямо сейчас в Жмеринке в мэрии вот такое веселье", – говорится в сообщении.

Так, у здания ведомства произошла драка с криками, там выбиты окна и двери.

Причины конфликта неизвестны, но отмечается, что таким образом протестующие хотели сорвать очередную сессию горсовета.

На обнародованных фото видно, что задержали активистов в брендированной одежде "Нацдружин". Уточняется, что в результате инцидента пострадали восемь полицейских и четверо нападавших, одиннадцать человек задержали.

"Урны вот еще красиво на видео летают... Представителей организации, которые участвовали в потасовке, достаточно "жестко отметелили" и задержали", – подчеркнули в Telegram-канале.

По данным "Укринформа", после завершения инцидента, в Жмеринском городском совете сессия продолжила свою работу. Источник агентства в горсовете предположил, что попытка неизвестных ворваться в сессионный зал связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака и, вероятно, организована его оппонентами.

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