Жертва урагана в Виннице: Obozrevatel News в 10:00 от 11.03.2019

Жертва урагана в Виннице: Obozrevatel News в 10:00 от 11.03.201970Читать материал на украинском
Жертва урагана в Виннице
В Виннице полиция расследует обстоятельства гибели 11-летней девочки. Накануне, во время сильного урагана дерево упало на ребенка, когда она с матерью стояла на автобусной остановке. Пострадавшую забрала скорая помощь, однако она умерла прямо в карете
Задержали участника столкновений в Черкассах
Сразу три статьи Уголовного кодекса инкриминируют участнику столкновений в Черкассах – представителю "Нацкорпуса" Дмитрию Кухарчуку. По словам адвоката, его подзащитного задержали только через 15 часов после инцидента, а потому считает это нарушением.
Рост цен в Украине
В Украине за февраль на несколько процентов подорожали продукты питания. Цифры подсчитали в Государственной службе статистики. Продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки подорожали почти один процент. Табачные изделия – почти два.
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