Жертва урагана в Виннице: Obozrevatel News в 10:00 от 11.03.2019

Жертва урагана в Виннице

В Виннице полиция расследует обстоятельства гибели 11-летней девочки. Накануне, во время сильного урагана дерево упало на ребенка, когда она с матерью стояла на автобусной остановке. Пострадавшую забрала скорая помощь, однако она умерла прямо в карете

Задержали участника столкновений в Черкассах

Сразу три статьи Уголовного кодекса инкриминируют участнику столкновений в Черкассах – представителю "Нацкорпуса" Дмитрию Кухарчуку. По словам адвоката, его подзащитного задержали только через 15 часов после инцидента, а потому считает это нарушением.

Рост цен в Украине

В Украине за февраль на несколько процентов подорожали продукты питания. Цифры подсчитали в Государственной службе статистики. Продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки подорожали почти один процент. Табачные изделия – почти два.

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