Жертв коронавируса стало больше: заражено уже 6 стран

В сети показали новые видео из китайского города Ухань, где бушует новый смертельный коронавирус.

Известно, что многомиллионник переведен на карантин: на данный момент закрыты выезды, остановлен общественный транспорт

В соцсетях гуляют пугающие кадры, сделанные на улицах города и в аэропорту. К примеру, там можно заметить передвижные изоляторы для зараженных и медиков в спецодежде.

По состоянию на утро 23 января, по официальным данным, число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 617.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кадры, на которых показана якобы транспортировка зараженного новым видом коронавируса в Китае, шокировали сеть.

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