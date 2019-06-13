ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МедОбозГлавная

Жарти, то ж не обіцянки. | Альо, гараж! REBOOT #268

186Читать материал на украинском

Ми звісно ж підозрювали, що рано чи пізно ця “прикольна відмазка Банкової” про жарти, десь пролунає. Але, до останнього сподівалися, що її озвучать хлопці з “95-го кварталу”.

Можливо гумористи з “Дизель-шоу”. На крайній випадок хтось із шоу - “Розсміши коміка”. Але те, що у якості тлумача з'явиться цілий представник Президента в Кабміні для багатьох стало “неочікуванчіком”….

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
Теги
Альо, гараж! REBOOTАле ГаражАлло ГаражАло ГаражГаражГараж на Обозегараж обозгараж обозревательгараж шаповаловобозтв гаражВся УкраинаУкраинановостиОбозревательВиталий Шаповалов"Слуга Народа" зеленский Владимир ЗеленскийтимошенкоКонституционный суд УкраиныскандалыВерховна Рада УкраїниВерховная Рада УкраиныВерховный суд Украины95 КварталДизель ШоуРассмеши комикаприколВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентавыборы Украинапобеда на выборахfkkt ufhf;ifgjdfkjd
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости