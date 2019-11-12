Земля не является товаром, она является средством производства: экс-народный депутат Украины

Народный депутат 8-го созыва Олег Барна в прямом эфире ObozTV прокомментировал плановую земельную реформу в Украине.

Он заявил, что зарубежные финансовые кланы хотят выкупить украинскую землю.

"Никто землю вывозить из Украины не будет, это правда, но новые владельцы украинской земли сделают все возможное, чтобы выжить украинцев со своей земли", - отметил народный депутат.

"Если взять Швейцарию, то там больше всего в мире референдумов. Но нам надо дорасти до их уровня критического, а не стадного мышления, а также до соответствующего уровня достатка. К тому же, есть вопросы, по которым референдумы вообще не проводятся - это вопрос национальной безопасности. Земля в Украине - это не товар. В Украине земля - это средство производства, а не товар. Если мы продаем средство производства, то за счет чего мы будем производить", - заявил Олег Барна

Он также прокомментировал журналистскую честность в Украине и скандал вокруг бывшего журналиста, а ныне народного депутата Дубинского.

"Мне кажется, что нынешняя власть пришла на год не для того, чтобы поднять Украину, а для того, чтобы ее ликвидировать. Это касается и земельной реформы в том числе", - заявил Барна.

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