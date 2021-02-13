В Японии произошло сильное землетрясение

Таша Адамович Видео 16:37, 13.02.2021 Обновлено: 17:47, 13.02.2021

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима. Была объявлена угроза цунами.

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