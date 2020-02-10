Земельные баталии в Раде и первая кровь Тимошенко: когда примут закон о земле

Политический эксперт, эксперт по конституционному праву Александр Москалюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал рассмотрение поправок к законопроекту о земле в Верховной Раде Украины.

"Сейчас рассмотрели 5% правок. То есть теперь можно посчитать, на сколько это затянется. Я думаю, что нам стоит ожидать минисериал. Я думаю, что это месяц, полтора, а может и два. Но вы понимаете, в чем нюанс? Да, есть много поправок - но это просто ради поправок, чтобы затянуть процесс", - заявил Москалюк.

По его мнению, в затягивании процесса принятия закона заинтересованы те, кто не хочет, чтобы был принят соответствующий закон.

"Здесь можно сделать разделение на несколько категорий - это те, кто поддерживают рынок земли, то есть 170-180 депутатов от "Слуги народа". Вторая часть - те, кто официально против, это "Батькивщина" и "ОПЗЖ". И третий вариант - это те, кто фактически не против рынка земли, но не в таком варианте, не сейчас и вообще неизвестно когда", - отметил эксперт.

Он предположил, что найти необходимые голоса для голосования за этот законопроект будет очень сложно.

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