Зеленский заменил Богдана на Ермака

В офисе президента замена фигур. А точнее Владимир Зеленский сменил одного Андрея на другого.

Со вчерашнего дня офисом президента руководит Андрей Ермак. Сегодня он дал первый брифинг в новой должности и ответил аж на 5 вопросов. Предшествовал кадровой перестановке целый политический триллер. Говорили даже о треугольнике с участием президента, Андрея Ермака и Андрея Богдана.

Развязка наступила неожиданно. И здесь большинство интересует причина таких кадровых ротаций.

Разбиралась во всем этом наша Инна Мазуркевич.

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