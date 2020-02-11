Зеленский уволил Богдана: назначен новый глава ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак.

Соответствующие документы были подписаны 11 февраля и опубликованы на сайте президента. Богдана уволили указом №46/2020, а указом №48/2020, в свою очередь, назначили его последователя на должности.

Еще одним документом Зеленский уволил Ермака с должности помощника президента Украины.

Информация об отставке Андрея Богдана появилась вечером 10 февраля. Сообщалось, что тогда же начали вывозить его вещи из кабинета на улице Банковой. В понедельник у Богдана состоялся малоприятный разговор с Владимиром Зеленским, после которого было принято решение об уходе. Об этом он сообщил своим заместителям.

Стоит отметить, что последние месяцы внутри ОП велась кулуарная война. Ее участниками были два центра влияния – Андрей Богдан и советник главы государства Андрей Ермак.

Сам Ермак с начала президентства Владимира Зеленского выполнял роль его личного посланца и неофициального министра иностранных дел. Именно он организовывал встречи с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным в Париже ("нормандский формат") и другими высокопоставленными иностранными лидерами.

Последние месяцы Ермак сопровождал Зеленского во всех международных поездках, в частности и во время скандальной поездки в Оман.

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