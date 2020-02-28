Зеленский созывает внеочередное заседание ВР: что будут обсуждать

Народный депутат Украины, Слуга Народу Евгения Кравчук в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала, стоит ли ожидать перестановок в правительстве и посадок, которые президент обещал на весну.

"Три основные темы внеочередного заседания - это, во-первых, отчет всех правоохранительных органов. Весна уже скоро, а посадок нет. Поэтому время ответить на вопросы общества и самого президента. Второе - это вопрос Кабмина, и третье - это рассмотрение ряда законопроектов. Вы знаете, что сегодня Рада заблокирована рассмотрением поправок к земельной реформе. Это внеочередное заседание, поскольку на пленарных заседаниях мы рассматриваем только земельные вопросы ", - заявила Кравчук.

Она отметила, что отчет будет происходить перед парламентом, поскольку Верховная Рада представляет весь народ Украины.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!