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22 января • обновлено в 13:28
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Зеленский сегодня прибывает в Давос: чего ожидать от украинской делегации

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Доктор социальной экономики Зиновий Свереда в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Уклоны.

Он прокомментировал ход событий на экономическом форуме в Давосе

"Погода в Давосе замечательная. Выглянуло солнышко. Мы готовимся участвовать в панельных дискуссиях. Сегодня прибывает президент Украины совместно со многими представителями правительства и депутатами. Планируется выступление человека, который основал этот форум, - Клауса Шваба. Он является руководителем фонда развития социального предпринимательства. Основные сферы, которые существуют сейчас для обсуждения - это сфера образования в Украине, инновации в банковском секторе, диджитализация. Сегодня дискуссии будут продолжаться", - заявил Зиновий Свереда.

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