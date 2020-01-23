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23 января • обновлено в 13:50
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Зеленский сделал акцент на двух основных для Украины вещах: эксперт из Давоса

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Генеральный секретарь независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елена Трегуб в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала происходящее на всемирном форуме в Давосе и выступление Владимира Зеленского.

"Конечно, нам надо обратить внимание на то, что Зеленский имел возможность отдельно выступить на этом форуме. Президент Украины вчера сказал о двух главных темах: о войне в Украине, а также он сказал о том, что Украина стремится получить инвестиции, и инвесторам не стоит терять хороший шанс, чтобы именно сейчас прийти в Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина активно проводит реформы. И, по моему мнению, важным является то, что инвесторы его услышали", - заявила Трегуб.

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Олена Трегуб
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