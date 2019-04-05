Зеленский сдал анализы: Obozrevatel News в 10:00 от 05.04.2019

Зеленский сдал анализы

Подготовка к дебатам продолжается. Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сегодня утром сдал анализы в частной лаборатории в Киеве. Он прибыл туда около 7:30 и прошел все процедуры. После этого в разговоре с журналистами рассказал, что результаты будут готовы через три дня и придут на его почту.

Кандидаты сдают анализы: реакция Минздрава

На обмен вызовами между кандидатами в президенты отреагировала и руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. Она рассказала Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко, где лучше сдать тест на наркотики и алкоголь.

Киоски Львова - без алкоголя

Продавать любой алкоголь в киосках отныне табу во Львове. Соответствующее постановление приняли на заседании сессии 4 апреля депутаты Львовского городского совета. Прекратить продажу алкоголя киоски должны в течение месяца.

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