Зеленский провалил статус Украины в мире: эксперт-международник

Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко заявил, что ведущие игроки на мировой арене понизили Украину в статусе.

Он отметил, что ранее планировался полномасштабный визит Зеленского в Вашингтон и полноформатные переговоры с президентом Трампом там, но очевидно, по словам Кравченко, видение американцев изменилось, и там приняли решение встретиться с украинским президентом где-то в Варшаве.

Кравченко отметил, что для него непонятна ситуация с украинской дипломатией вцелом, поскольку уже в течение нескольких месяцев Украина не имеет действующего министра иностранных дел. Работу президента Украины в направлении международных отношений эксперт оценивает, как провальную. Именно так он определил встречи президента Украины с европейскими лидерами. Визит в Турцию также, по мнению Кравченко, не принес Украине никакой пользы, поскольку Эрдоган давно и прочно дружит с Путиным, используя дружбу с РФ, чтобы давить на Европу. Кравченко также вспомнил визит Нетаньяху. Из этого визита, по словам эксперта по международным вопросам, Украина также ничего не получила.

"Дипломатии систематической не было", - заявил Кравченко

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