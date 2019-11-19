Зеленский прокомментировал конфликт с Тимошенко

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко предлагала список своих людей для назначения на выгодные должности в правительстве, обещая поддержку "Слуге народа" в Раде.

Однако провластные силы отказали ей. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.

"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "слугами народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", – заявил президент.

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", – добавил Зеленский.

Позже Тимошенко ответила на такое заявление президента, потроллив его.

"Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джекпот! А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе... Словом, ждем вас на корпоративах... Можно со своим пианино", – заявила политик.

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