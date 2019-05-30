Зеленский посетил шахту ''Лесная'': Obozrevatel News

Зеленский посетил шахту "Лесная"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области, где в результате аварии погибли двое горняков. Глава государства пообщался с родными горняков и выразил им сочувствие. Зеленский отметил, что необходимо решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших. Кроме того, глава государства встретился с рабочими шахты "Лесная". Они пожаловались на задержки с выплатой зарплаты. После встречи с горняками Зеленский провел совещание по аварии и ситуации на шахте. Кроме того, он заявил, что созывает заседание СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли. Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая. Обвал породы произошел в ночь на 29 мая. Взрыва не было. Под завалами оказались два горняка. Их тела достали на поверхность. Одному из погибших было 22 года.

Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование трагедии на шахте "Лесная" на Львовщине. На установление причин катастрофы он дал 10 дней, говорится в Twitter премьера. Он пообещал оказать всю необходимую помощь, прежде всего, семьям горняков, погибших.

Переговоры Трампа с Путиным

Американский и российский gрезиденты обсудят вопрос пленных украинских моряков на встрече в июне. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Он подчеркнул, что США настаивают на освобождении моряков. Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и три корабля, которые были захвачены у Керченского пролива осенью прошлого года. Международный трибунал по морскому праву ожидает от российской стороны освобождения украинских моряков до 25 июня. В России заявили, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию трибунала.

Королева Елизавета II устроила прием

Прием в Букингемском дворце устроила британская королева Елизавета II. На нем уже традиционно раздала награды тем британцам, которые достигли успехов в искусстве, спорте и других областях. В этом году на торжества пришел и внук королевы – принц Гарри. Елизавета II лично поздоровалась со всеми гостями - пожала им руки.

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