Зеленский попросил партнеров Украины предоставить доказательства ракетного удара по самолету МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран о катастрофе украинского самолета Boeing 737 компании МАУ.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента, отметив, что работа специальной комиссии по расследованию аварии продолжается.

"Сегодня президент Украины имел телефонные разговоры с лидерами ряда стран, в том числе с премьер-министрами Канады и Швеции, Президентом Ирана", – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Украина заинтересована в установлении истины в этом вопросе.

"Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их", – отметили в Офисе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальная.

Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о катастрофе Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

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