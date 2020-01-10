Главная Новости
10 января • обновлено в 16:39
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Зеленский попросил партнеров Украины предоставить доказательства ракетного удара по самолету МАУ

105
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран о катастрофе украинского самолета Boeing 737 компании МАУ.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента, отметив, что работа специальной комиссии по расследованию аварии продолжается.

"Сегодня президент Украины имел телефонные разговоры с лидерами ряда стран, в том числе с премьер-министрами Канады и Швеции, Президентом Ирана", – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Украина заинтересована в установлении истины в этом вопросе.

"Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их", – отметили в Офисе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости