Зеленский получил абсолютную власть в Украине: прогнозы эксперта

Исполнительный директор экономическо-дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что главным достижением за 100 первых дней работы президента можно назвать большинство в ВР.

По словам эксперта, ни одному президенту Украины, который был до Владимира Зеленского, этого не удавалось сделать. И раньше граждане Украины часто могли наблюдать, как какой-то вопрос, который активно продвигал президент, останавливался на этапе принятия его парламентским большинством.

То, что президент смог консолидировать всю власть в государстве в своих руках, безусловно, является его главным достижением. Эксперт отметил, что такое достижение может иметь как положительные последствия, учитывая скорость принятия того или иного политического решения, так и отрицательные, поскольку власть, которая сосредоточена в руках одного человека - это очень рискованная модель существования демократического общества.

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