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2 января • обновлено в 12:08
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Зеленский подтвердил пропаганду Кремля в своем поздравлении: Николай Томенко

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Лидер партии общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он прокомментировал новогоднее поздравление Владимира Зеленского и новости о его телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конечно это не нормально, поскольку если проанализировать последние события происходящие, особенно тот обмен пленными, который состоялся, то он происходил по сценарию Путина. И сама речь Зеленского - она настроена на российскую идею, что мы воюем сами с собой. То есть патриотические украинцы в Украине воюют с малороссами и космополитами. Это тот месседж, на который РФ потратила миллиарды долларов, чтобы навязать его миру", - заявил Томенко.

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Николай Томенко
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