Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Зеленский – не диктатор: оценка эксперта

114 Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам безопасности Роман Матковский прокомментировал попытку государственного переворота в СССР в 1991 году и дал прогнозы относительно подобных попыток в современной Украине.

Он отметил, что Украина является очень непредсказуемым государством, и здесь любая идея, которая еще вчера казалась утопической, завтра может стать реальностью. В 1991 году Августовский путч не был успешным, потому что общество того государства уже почувствовало запах свободы и не поддержало запланированный госпереворот. Эксперт сомневается, что в Украине сейчас может произойти нечто подобное. Он заявил, что переворот скорее может произойти в соседней России, где достаточно сильная вертикаль власти.

Матковский отметил, что идея, когда военные получат государственную власть в свои руки, активна в Украине с 2014 года. Тогда она обсуждалась в добровольческих батальонах. Он считает, что такие настроения является ответом на запрос общества на "сильную руку". Матквський отметил, что украинцам присуща определенная кумиризация. Он напомнил о выступлениях Виктора Ющенко, когда некоторые украинцы плакали, слушая его речи.

Эксперт не считает, что Зеленский несет угрозу как потенциальный диктатор, поскольку он не видит у президента Украины соответствующих черт характера. По мнению Матковского, Зеленский - это руководитель демократического типа. Он не военный и всегда старается искать компромисс.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Роман Матковский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...