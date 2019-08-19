Зеленский – не диктатор: оценка эксперта

Эксперт по вопросам безопасности Роман Матковский прокомментировал попытку государственного переворота в СССР в 1991 году и дал прогнозы относительно подобных попыток в современной Украине.

Он отметил, что Украина является очень непредсказуемым государством, и здесь любая идея, которая еще вчера казалась утопической, завтра может стать реальностью. В 1991 году Августовский путч не был успешным, потому что общество того государства уже почувствовало запах свободы и не поддержало запланированный госпереворот. Эксперт сомневается, что в Украине сейчас может произойти нечто подобное. Он заявил, что переворот скорее может произойти в соседней России, где достаточно сильная вертикаль власти.

Матковский отметил, что идея, когда военные получат государственную власть в свои руки, активна в Украине с 2014 года. Тогда она обсуждалась в добровольческих батальонах. Он считает, что такие настроения является ответом на запрос общества на "сильную руку". Матквський отметил, что украинцам присуща определенная кумиризация. Он напомнил о выступлениях Виктора Ющенко, когда некоторые украинцы плакали, слушая его речи.

Эксперт не считает, что Зеленский несет угрозу как потенциальный диктатор, поскольку он не видит у президента Украины соответствующих черт характера. По мнению Матковского, Зеленский - это руководитель демократического типа. Он не военный и всегда старается искать компромисс.

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