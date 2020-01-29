Зеленский напомнил о первом космонавте независимой Украины Леониде Каденюке

28 января первому украинскому космонавту, Леониду Каденюку исполнилось бы 69 лет.

Его полет в составе миссии американского "Шаттла" STS-87 начал новый этап космической эры для независимой Украины.

В день рождения Каденюка, OBOZREVATEL рассказывает о том, как легендарная экспедиция изменила современную украинскую космонавтику

Кто такой Леонид Каденюк

Леонид Константинович Каденюк родился в Черновецкой области, в селе Клишковцы, 28 января 1951 года. Он закончил летное училище Чернигова и еще в 1976 году был отобран в группу советских космонавтов, которые должны были летать на многоразовом космическом корабле "Буран".

Советский "Буран" так и не добрался до космоса, поэтому Каденюк переквалифицировался в летчика-испытателя, а также получил высшее образование в Московском авиационном университете.

После обретения Украиной независимости, Леонид Каденюк принял украинское гражданство и уже в 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

В 1997 году Леонид Каденюк стал первым космонавтом независимой Украины, который побывал в космосе. Он вышел на околоземную орбиту на многоразовом шаттле NASA "Колумбия", в составе экипажа миссии STS-87.

После возвращения на Землю, Леонид Каденюк был советником президента по вопросам авиации и космонавтики, и даже баллотировался в народные депутаты. В 1999 году был награжден званием Герой Украины. Позднее вошел в состав Национального космического агентства Украины, был советником генерального директора агентства. Занимался научной работой, написал книгу "Миссия – космос".

Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года от сердечного приступа. Он был похоронен на Байковом кладбище в Киеве. У космонавта остались жена и двое детей.

Полет Каденюка: "Колумбия" STS-87

Миссия STS-87 была 24-м полетом шаттла "Колумбия". С момента старта с мыса Канаверал 19 ноября 1997 года экипаж провел в космосе 16 дней.

В этом полете Леонид Каденюк был специалистом по полезной нагрузке. Он отвечал за серию экспериментов Collaborative Ukraine Experiment (CUE), в рамках которых изучал влияние микрогравитации на скорость и качество роста растений (репы, мха и сои) и вырастил на борту шаттла маленькую теплицу. Кроме того Каденюк также проводил эксперименты для Института системных исследований человека на тему: "Человек и состояние невесомости".

Леонид Каденюк взял с собой на борт томик "Кобзаря" Тараса Шевченко и украинский флаг. Именно на фоне развернутого знамени Украины Каденюк провел прямую трансляцию с орбиты, отвечая на вопросы украинских школьников.

Кроме того, именно благодаря Каденюку в открытом космосе впервые в истории дважды прозвучал гимн независимой Украины. Каждый астронавт "Шаттла" мог заказывать у центра контроля полетов NASA музыку, которой будут будить экипаж по утрам. Когда очередь дошла до Леонида Каденюка, он выбрал украинский гимн.

Леонид Каденюк: миссия – космос

Пока что Леонид Каденюк остается единственным украинцем, побывавшем в космосе. Однако его легендарный полет напомнил всем, что Украина была и остается космической державой.

На сегодняшний день на орбите вокруг Земли находится несколько спутников, построенных украинской космической отраслью и выведенных в космос для украинских же нужд. Продолжается разработка орбитального лунного зонда "Укрселена" и ряда спутников связи.

Украина успешно производит ракеты-носители, которые используются во всем мире: серию "Зенит" и ракету-носитель "Днепр". Успешно закончена разработка ракеты-носителя "Циклон 4М", для стартов которой в Канаде строится специальный космодром. Украинское конструкторское бюро "Южное" активно участвует в строительстве американских ракет Antares и европейских VEGA.

Частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинца Максима Полякова готовится к производству собственных легких ракет-носителей. Firefly успешно сотрудничает с военно-воздушными силами США.

Достижения и открытия последних лет позволяют Украине уверенно смотреть в космическое будущее. И утверждать, что Леонид Каденюк был первым, но не будет последним.

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