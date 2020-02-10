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10 февраля • обновлено в 18:51
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Зеленский напоминает Макрона: политический эксперт о падении рейтинга президента

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Политический эксперт, эксперт по конституционному праву Александр Москалюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новые данные о рейтинге президента Зеленского.

"Это абсолютно нормальная ситуация. Так всегда происходит и не только в Украине. Понимаете, политик должен выйти на пик своей популярности именно на момент проведения выборов. Это как спортсмен, который должен выйти на пик своей формы на Олимпийских играх. Поэтому момент разочарования он объективно происходит. Я не могу сказать, что это фатально для Зеленского. Мне он больше всего напоминает Макрона. Его партия, как и "Слуга народа", была создана за год до выборов, когда неожиданно победил президент, и собрали партию, которая сможет победить на парламентских выборах", - заявил Москалюк.

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Александр Москалюк
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