Зеленскому напомнили об обещании уйти с поста президента

Видео 12:07, 8.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Арахамия в 10 раз занизил стоимость дома в декларации, – СМИ

России грозит украинская ловушка в Черном море, – Forbes

Цена российского газа в экспорте упала ниже рентабельности

Зеленскому после признания о нарушении закона напомнили об обещании уйти

Саакашвили назвал Путина “уличным паханом” и рассказал о его слабостях