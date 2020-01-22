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22 января • обновлено в 18:02
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Зеленский может встретиться с Трампом в Давосе

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Президент США Дональд Трамп сказал, что все же готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом он сообщил в интервью Wall Street Journal на полях мероприятия. "Я думаю, что он действительно отличный парень..." – высказался американский лидер об украинском коллеге.

По словам американского лидера, встреча не была запланирована, однако он открыт к переговорам тет-а-тет. "Я не знал, что он здесь. Я не думаю, что это (двусторонняя встреча. – Ред.) запланировано", – так дословно прозвучал его ответ на соответствующий вопрос.

Отмечается, что накануне форума Белый дом разослал свое расписание, в котором и вправду не упоминается имя Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото с представителями партии "Слуга народа", которые отправились на Всемирный экономический форум в Давосе вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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