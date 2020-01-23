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23 января • обновлено в 13:50
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Зеленский может встретиться с Путиным: эксперт дал прогноз результатов

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Эксперт по вопросам международной политики Украинского института анализа и менеджменту политики Владимир Воля в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал заявление Зеленского о возможной встрече с Путиным, и что могут президенты Украины и России обсуждать на ней.

"Я думаю, что в любом случае Зеленский прав в том, что он акцентирует внимание на этом вопросе, ведь от него в Украине этого ожидают. Это должное поведение. Говорить о результате сейчас трудно, но сделать это, попробовать президенту Украины необходимо. Обещать результат от переговоров с Путиным вообще очень сложно, но давайте вспомним, что Эрдоган с Путиным поговорил, и двух заключенных отпустили", - заявил Воля.

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