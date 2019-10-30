Зеленский хочет встретиться с Путиным и посмотреть ему в глаза

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с главой России Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время визита в Мариуполь. "Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону трижды. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь", – цитирует его слова "Интерфакс-Украина".

При этом министр подтвердил, что был свидетелем этих телефонных разговоров.

В то же время Пристайко отказался отвечать на вопрос, была позиция Зеленского жесткой, отметив, что не все публикуют и рассказывают о разговорах президентов.

Между тем, сам президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Форуме единства в Мариуполе, сделал заявление о том, что переговоры в "нормандском формате" нужны для того, чтобы решать проблемы лицом к лицу, а не во время разговоров лидеров телефоном.

"Встреча в" нормандские формате "должна произойти, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а глядя друг другу в глаза", – сказал он.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!