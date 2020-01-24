Главная Новости
24 января • обновлено в 14:10
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Зеленский будет создавать себе "кокон", чтобы избегать реальности: психолог

147
Читать материал на украинском

Политический психолог Светлана Чунихина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала поведение президента Зеленского на публике.

"Я думаю, что президент Порошенко был вынужден надеть на себя образ отца нации. И я думаю, что команда Зеленского будет держаться в том контексте, который был избран до этого. Для них публикаэто Бог. А с другой стороны - это тот внутренний и моральный компас, который пока имеет Зеленский и в который верит его команда, что все решения президент принимает лично ", - заявила психолог.

Она добавила, что команда Зеленского повторяет ошибки всех предыдущих президентов Украины и создает вокруг президента иллюзию.

"Я думаю, что такая проблема есть, и чем более уязвимым является президент в ситуациях, когда он сталкивается с реальностью, которая ему не нравится, тем больше он будет закрываться в своем "коконе", - отметила Чунихина.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Персона
Светлана Чунихина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости