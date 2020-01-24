Зеленский будет создавать себе "кокон", чтобы избегать реальности: психолог

Политический психолог Светлана Чунихина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала поведение президента Зеленского на публике.

"Я думаю, что президент Порошенко был вынужден надеть на себя образ отца нации. И я думаю, что команда Зеленского будет держаться в том контексте, который был избран до этого. Для них публика – это Бог. А с другой стороны - это тот внутренний и моральный компас, который пока имеет Зеленский и в который верит его команда, что все решения президент принимает лично ", - заявила психолог.

Она добавила, что команда Зеленского повторяет ошибки всех предыдущих президентов Украины и создает вокруг президента иллюзию.

"Я думаю, что такая проблема есть, и чем более уязвимым является президент в ситуациях, когда он сталкивается с реальностью, которая ему не нравится, тем больше он будет закрываться в своем "коконе", - отметила Чунихина.

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