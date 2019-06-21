Зе-переселення | Альо, гараж! REBOOT #274

Зе-переселення | Альо, гараж! REBOOT #274288Читать материал на украинском
Адміністрація новообраного Президента Зеленського таки з’їде з вулиці Банковою. Принаймні такий меседж останніми днями активно розганяється через соцмережах.
Навіть кіно зняли з цього приводу. Звісно ж з Володимиром Олександровичем у головній ролі.Точної дати початку великого ЗЕ-переселення поки що ніхто не наважується оголосити. Відповідні особи, із задумливим виразом на обличчях, відповідають на питання – “КОЛИ”, доволі розпливчасто...
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