Приветствие Меркель и Макрона

Видео 21:53, 29.06.2020 Обновлено: 22:09, 29.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В посольстве Украины в Великобритании напомнили российским дипломатам, чей Крым

Как себя вести после отмены карантина из-за коронавируса: 10 правил

Кремль может повторить сценарий аннексии Крыма на юге Украины, – Чийгоз

В Кремле поняли: дно бесповоротно близко

На выезде из Одессы образовались огромные пробки: авто стояли часами на дороге