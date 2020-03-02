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2 марта • обновлено в 14:25
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ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ с Аленой Гомон: Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли

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О самых ярких новостях из мира музыки, шоу-бизнеса, моды и кино вам расскажет наша ведущая – Алена Гомон.

В этом выпуске "Звездного Дайджеста" смотрите следующее:

ДЖАСТИН БИБЕР ПОБИЛ РЕКОРД ЭЛВИСА ПРЕСЛИ,

ДАТА СЛОЖЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕРЦОГОМ САССЕКСКИМ,

ГРУППА GO_A – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УКРАИНЫ НА "ЕВРОВИДЕНИИ 2020",

СТАЛО ИЗВЕСТНО ИМЯ ВЕДУЩЕГО ШОУ ПРЕМИИ YUNA 2020.

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