ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ с Аленой Гомон: Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли
О самых ярких новостях из мира музыки, шоу-бизнеса, моды и кино вам расскажет наша ведущая – Алена Гомон.
В этом выпуске "Звездного Дайджеста" смотрите следующее:
ДЖАСТИН БИБЕР ПОБИЛ РЕКОРД ЭЛВИСА ПРЕСЛИ,
ДАТА СЛОЖЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕРЦОГОМ САССЕКСКИМ,
ГРУППА GO_A – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УКРАИНЫ НА "ЕВРОВИДЕНИИ 2020",
СТАЛО ИЗВЕСТНО ИМЯ ВЕДУЩЕГО ШОУ ПРЕМИИ YUNA 2020.
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