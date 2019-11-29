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30 ноября • обновлено в 11:09
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ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Новогодняя фотосессия Тины Кароль

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В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА смотрите о таком:

У солиста MOZGI пополнение в семье,

Алина Гросу вернулась в Киев,

Комаров приятно удивил любимую,

а Тина Кароль порадовала поклонников новогодней фотосессией,

обо всем этом смотрите в ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ на ObozTV

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Звездный дайджест Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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