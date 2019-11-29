ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Новогодняя фотосессия Тины Кароль
В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА смотрите о таком:
У солиста MOZGI пополнение в семье,
Алина Гросу вернулась в Киев,
Комаров приятно удивил любимую,
а Тина Кароль порадовала поклонников новогодней фотосессией,
обо всем этом смотрите в ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ на ObozTV
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