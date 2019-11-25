ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Полякова станцевала на кладбище
В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о таком:
Полякова танцевала на кладбище,
Лобода и дохлые жуки перед концертом,
новый роман Ирины Шейк,
Кендалл Дженнер поделилась откровенной фотосессией,
обо всем этом смотрите в нашем "Звездном Дайджесте"
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