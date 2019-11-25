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25 ноября • обновлено в 11:51
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ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Полякова станцевала на кладбище

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В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о таком:

Полякова танцевала на кладбище,

Лобода и дохлые жуки перед концертом,

новый роман Ирины Шейк,

Кендалл Дженнер поделилась откровенной фотосессией,

обо всем этом смотрите в нашем "Звездном Дайджесте"

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Звездный дайджест Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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