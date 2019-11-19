ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Рианна вышла в свет без белья

В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о таком:

Влад Дарвин женился,

Рианна вышла в свет без белья,

Камалия не хочет второй раз гулять свадьбы,

А Канье Уэст выступил перед заключенными,

Обо всем этом смотрите в нашем ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ.

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