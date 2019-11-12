ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: новая фотосессия Веры Брежневой

Дочери Подкопаевой исполнилось 13 лет,

Вера Брежнева снялась в новой фотосессии,

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Ольга Куриленко снова порадовала своих поклонников,

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