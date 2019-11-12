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12 ноября • обновлено в 19:40
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ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: новая фотосессия Веры Брежневой

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Дочери Подкопаевой исполнилось 13 лет,

Вера Брежнева снялась в новой фотосессии,

Елена Зеленская снялась для обложки известного глянца,

Ольга Куриленко снова порадовала своих поклонников,

обо всем этом смотрите в нашем "Звездном Дайджесте" на ObozTv

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