ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: новая фотосессия Веры Брежневой
Дочери Подкопаевой исполнилось 13 лет,
Вера Брежнева снялась в новой фотосессии,
Елена Зеленская снялась для обложки известного глянца,
Ольга Куриленко снова порадовала своих поклонников,
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