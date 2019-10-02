Звездный дайджест: Дженнифер Лопес обручилась

Звездный дайджест: Дженнифер Лопес обручилась34 Читать материал на украинском
В этом выпуске "Звездного дайджеста" на ObozTV смотрите о следующем:
Дженнифер Лопес обручилась,
Ирина Билык показала свою маму,
Невестка Бекхэма удивила откровенными нарядами,
А Димопулос рассказала о новорожденной дочке
Обо всем этом смотрите далее в нашем "Звездном дайджесте"
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