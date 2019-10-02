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2 октября • обновлено в 19:45
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Звездный дайджест: Дженнифер Лопес обручилась

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В этом выпуске "Звездного дайджеста" на ObozTV смотрите о следующем:

  • Дженнифер Лопес обручилась,

  • Ирина Билык показала свою маму,

  • Невестка Бекхэма удивила откровенными нарядами,

  • А Димопулос рассказала о новорожденной дочке

Обо всем этом смотрите далее в нашем "Звездном дайджесте"

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Тема
Звездный дайджест
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