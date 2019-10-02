Звездный дайджест: Дженнифер Лопес обручилась

В этом выпуске "Звездного дайджеста" на ObozTV смотрите о следующем:

Дженнифер Лопес обручилась,

Ирина Билык показала свою маму,

Невестка Бекхэма удивила откровенными нарядами,

А Димопулос рассказала о новорожденной дочке

Обо всем этом смотрите далее в нашем "Звездном дайджесте"

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