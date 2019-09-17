Звездный дайджест: Надя Дорофеева заинтриговала проектом своего мужа

В этом выпуске "Звездного дайджеста" смотрите о следующих новостях:

Пикантное фото Оли Цыбульской,

талантливый сын Горбунова и Осадчей,

любимая Никиты Добрынина сделала новое тату,

а Надя Дорофеева заинтриговала проектом своего мужа.

Обо всем этом смотрите в нашем звездном дайджесте.

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