Звездный дайджест: Надя Дорофеева заинтриговала проектом своего мужа

Звездный дайджест: Надя Дорофеева заинтриговала проектом своего мужа76 Читать материал на украинском
В этом выпуске "Звездного дайджеста" смотрите о следующих новостях:
Пикантное фото Оли Цыбульской,
талантливый сын Горбунова и Осадчей,
любимая Никиты Добрынина сделала новое тату,
а Надя Дорофеева заинтриговала проектом своего мужа.
Обо всем этом смотрите в нашем звездном дайджесте.
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