Заявления Суркова: к чему стоит готовиться

Эксперт по международным вопросам Владимир Воля в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчук и Аллы Метлашевской

Он прокомментировал недавние заявления бывшего советника президента РФ Владимира Путина господина Суркова в отношении Украины.

"Эти заявления - это российский империализм образца 19 и начала 20 века. Поэтому я думаю, что Сурков, как человек из устаревшего мира, с несовременным мировоззрением, был убран из команды Путина. Я думаю, что российский президент пытается все эти устаревшие тенденции от себя убрать и вряд ли Российская Федерация вновь пойдет в какое-то открытое наступление. Новый советник президента РФ господин Козак у меня ассоциируется с завхозом, которому в каморку передают управление вот этими конфликтами, из которых нет выхода", - заявил Воля.

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