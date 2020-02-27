Главная Новости
27 февраля • обновлено в 17:16
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Заявления Суркова: к чему стоит готовиться

530
Читать материал на украинском

Эксперт по международным вопросам Владимир Воля в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчук и Аллы Метлашевской

Он прокомментировал недавние заявления бывшего советника президента РФ Владимира Путина господина Суркова в отношении Украины.

"Эти заявления - это российский империализм образца 19 и начала 20 века. Поэтому я думаю, что Сурков, как человек из устаревшего мира, с несовременным мировоззрением, был убран из команды Путина. Я думаю, что российский президент пытается все эти устаревшие тенденции от себя убрать и вряд ли Российская Федерация вновь пойдет в какое-то открытое наступление. Новый советник президента РФ господин Козак у меня ассоциируется с завхозом, которому в каморку передают управление вот этими конфликтами, из которых нет выхода", - заявил Воля.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Персона
Владимир Воля
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости