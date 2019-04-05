Заявление ''Олимпийского'' о дебатах: Obozrevatel News в 12:00 от 05.04.2019

Заявление "Олимпийского" о дебатах

НСК "Олимпийский" еще не получал запросов на проведение дебатов между кандидатами на пост президента. Об этом заявил заместитель генерального директора по административной работе стадиона Виктор Анисимов. Однако, техническую возможность провести такое мероприятие, НСК "Олимпийский" имеет. Стоимость проведения дебатов на "Олимпийском", по словам Анисимова, назвать пока нельзя. Ведь технического задания еще нет.

Погибли при пересечении линии соприкосновения

Нестабильной остается ситуация на востоке Украины. Заявили об этом в ОБСЕ. По данным Специальной мониторинговой миссии, с начала зимы 36 человек погибли во время пересечения линии соприкосновения в Донбассе. 20 человек - в результате боевых действий, еще 16 - по естественным причинам. В ОБСЕ призвали к полному соблюдению режима прекращения огня.

На границе с Украиной нашли бомбу

В Словакии на границе с Украиной нашли 100-килограммовую бомбу. Об этом сообщает полиция страны. Снаряд, подозревают эксперты, находился там еще со времен Второй мировой войны. Это - авиационная бомба. В целях безопасности снаряд переместили в безопасное место.

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