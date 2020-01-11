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11 января • обновлено в 13:58
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Завершилась проверка противопожарной безопасности в Украине: комментарий эксперта

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Эксперт по вопросам противопожарной безопасности Анатолий Рожков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о завершении большой проверки противопожарной безопасности, которая до 10 января происходила в Украине.

"Если нет денег отремонтировать тормоза в машине, разве можно ездить? Здесь проблема в отсутствии системного подхода к решению комплекса вопросов. Нужно определить параметры минимального комплекса защиты, которые должны быть реализованы в тех или иных заведениях. И ниже этих параметров эксплуатация заведения должна быть запрещена. Согласно Конституции Украины, если при проверке находят нарушения, то суд должен принять решение о прекращении функционирования соответствующего заведения", - заявил Рожков.

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