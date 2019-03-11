Затулин пригрозил Украине из-за выборов 56

Депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что Россия якобы имеет все основания не признавать законность выборов в Украине.

Поводом для этого, по его словам, является отсутствие возможности проголосовать у жителей временно оккупированных его же страной Крыма и Донбасса. Наглые претензии по этому поводу российский депутат озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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