Затулин нагло оправдал аннексию Крыма 156

Депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что Россия якобы была вынуждена аннексировать Крым, чтобы рассчитаться с долгами перед его жителями.

По его словам, крымчане в 1991 году якобы не хотели входить в состав Украины, однако страна-агрессор тогда проигнорировала их. Циничное оправдание преступления Кремля он выдал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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