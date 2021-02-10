На Одесской трассе под Киевом скопились десятки фур

Виктория Довгань Видео 13:10, 10.02.2021 Обновлено: 15:37, 10.02.2021

Ухудшение погодных условий привело к образованию огромной пробки из грузовиков на Одесской трассе под Киевом. На обочинах стоят десятки фур.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Иран мог намеренно сбить самолет МАУ: детали СМИ о секретной записи из Тегерана

Верховный суд отказал в исках против блокировки каналов Медведчука

Перемирия на Донбассе уже нет, мы должны отвечать силой на силу, – Кравчук

Прорыв на опорный пункт ВСУ на Донбассе: всплыли новые данные о раненном и убитом

У Медведчука решили создать новый телеканал вместо заблокированных: СМИ показали документ