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7 февраля • обновлено в 08:39
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Заседание Верховной Рады: повестка дня

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Корреспондент "Студии OBOZREVATEL" Инна Мазуркевич, находясь в Верховной Раде, рассказала о повестке дня украинского парламента на 6 февраля 2020 года.

"Парламент лихорадит. Здесь сегодня планируют рассмотреть законопроект об открытии рынка земли. Именно поэтому уже три раза объявляли перерыв на 30 минут. Депутаты от "Батькивщины" пытались заблокировать президиум. Им помешали провластные народные избранники. Между некоторыми состоялись столкновения. На месте спикера сейчас находится Юлия Тимошенко. В комитет передали более 3 тысяч поправок, поэтому в Верховной Раде были разговоры даже о "земельной ночи", - рассказала корреспондент.

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