Зарплату можно будет получать на карту любого банка: финансист рассказал о рисках

Финансист Алексей Кущ в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что украинцам могут позволить пользоваться карточками любого удобного для них банка для получения заработной платы.

"Эта новация является прогрессивной, поскольку существовал, так сказать, определенный вид трудового рабства, когда работников, особенно бюджетных организаций, обязывали получить карту банка, а взамен директор или руководитель организации получал определенное вознаграждение от этого банка. С другой стороны существуют риски, связанные с тем, что банковская система пока не находится в таком оптимальном состоянии, когда минимизируются угрозы банкротства отдельных банков. То есть в данном случае, если каждый человек будет принимать это решение по своему усмотрению, надо понимать, что человек берет на себя риски обслуживания в том или ином банке", - заявил Кущ.

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