Зарплата учителей не изменится: экс-министр образования объяснила причины

Министер образования Украины (2016-2019 гг) Лилия Гриневич в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала информацию о том, что Кабмин решил выделить более 2 млрд гривень на зарплаты учителям.

"Зарплата учителей совсем не изменится от этого. Потому что зарплата учителей состоит из средств, которые дают из государственного бюджета, это называется образовательная субвенция, и средств местных бюджетов. Раньше, когда рассчитывалась образовательная субвенция, то была формула, когда бралось количество учеников с прошлого года. Сейчас увеличивается количество учеников в наших школах, особенно в крупных городах. И таким образом, если мы берем данные не по прошлому году, а по этому году, то получается, что государственная субвенция становится больше. И именно по этой причине государственная субвенция увеличилась на 2 млрд гривень. Но то, что местные бюджеты получат от государства на 2 млрд гривень больше, будет означать лишь то, что они смогут выделять меньше собственных средств на зарплаты учителей", - заявила Гриневич.

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