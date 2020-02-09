Запуск сервиса государственных послушание онлайн "действие", является хорошим началом для диджитализации всей страны
Подготовительный путь к внедрению онлайн сервисов начался давно, но сейчас мы наблюдаем ускорение процессов.
По данным Владислава Савченко, генеральный директор компании "POWERCODE LLC" с 2013 года в системе правоохранительных органов постепенно появилось 6 млн. Оцифрованных водительских прав и около 5 млн. Технических паспортов.
Также гость проекта TheGuest рассказал за которые достижения попал в лауреаты 24-й общенациональной программы "Человек года – 2019". Владислав Савченко претендует на звание "МЕНЕДЖЕР ГОДА"
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