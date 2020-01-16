Запрет пластика – это один из шагов к циркулярной экономики в Украине: эколог

Эксперт по вопросам обращения с отходами Анна Таранцова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, возможен ли запрет пластиковых пакетов в Украине.

"В любом случае шаги в этом направлении нужно делать, чтобы ситуацию стабилизировать. Действительно уже определенные процессы запущены. И все экологи говорят о том, что климатические изменения уже произошли и человечеству нужно как-то подстроиться к новому климату на планете . Но это не значит, что нам не нужно делать шаги, которые приведут нас к циркулярной экономике, к которой уже пришла Европа, где есть законы о том, как вести себя с теми или иными отходами. Все что можно переделать, там отправляется на переработку. А то, что нельзя переделать, там сжигается с целью получения энергии", - заявила Таранцова.

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