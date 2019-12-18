Запрещеный Boeing 737 MAX может появиться в авиапарке МАУ и SkyUp: авиаэксперт

Авиаэксперт Артур Винюков-Прощенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Влады Цуркан.

Он прокомментировал новости о том, что компания Boeing приостановит производство самолетов модели 737 MAX, и используют ли этот самолет украинские авиаперевозчики.

"На данный момент ни одна авиакомпания в мире не пользуется самолетами Boeing 737 MAX, так как использование самолетов поколения MAX запрещено, это во-первых. А во-вторых, такие самолеты заказаны и изготовлены для украинских компаний МАУ и SkyUp, но их поставки должны были начаться в 2021 году. То есть пока что никто не использует данные самолеты в мире. Относительно возобновления поставок и использования этой модели самолета, я надеюсь. что этот факт будет, поскольку, с точки зрения авиационной экономики, это очень хорошая машина для использования авиакомпаниями и это доказывает то количество заказов, которые существуют на этот самолет. Уже произведено около 600 и заказано около 5000 самолетов. Конечно, после катастроф, которые произошли с этой моделью воздушного судна были проведены расследования, что это позволило исследовать проблемные вопросы в конструкции самолетов, и сейчас проводится работа по их исправлению, однако проблемным аспектом, который привел к катастрофам мог быть и недостаточный уровень подготовки пилотов, управлявших этим судном", - заявил авиаекперт.

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