Закупка газа в России

Obozrevatel Видео 08:30, 17.01.2021

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил закупать газ в России, но (якобы) не у "Газпрома".

Мы спросили у Украинцев, что они думают о такой инициативе и о самом Витренко

Напомним, Россия 7 год воюет с Украиной

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Украинцы ответили на предложение Витренко покупать газ в России. Видео